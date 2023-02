Scontro tra due auto in zona Lama di Macina: feriti due biscegliesi trasportati in ospedale

Nella tarda mattinata di domenica 19 febbraio, attorno alle ore 12.50, un incidente si è verificato in carrara Enziteto, in prossimità dell’incrocio con via Lama di Macina. L’impatto ha coinvolto una Renault Kadjar, con a bordo tre persone, tra cui un bambino, e una Fiat Punto, con a bordo una coppia di Bisceglie di circa settant’anni.

Sul posto è intervenuto il 118 di Molfetta, che ha prontamente trasportato la signora a bordo della Fiat Punto all’ospedale “Bonomo” di Andria, e il 118 di Trani, che si è occupato invece del trasferimento in ospedale a Molfetta del marito che l’accompagnava. Illesi invece i passeggeri della Renault Kadjar.

Sul luogo anche una pattuglia della Polizia Locale di Bisceglie.