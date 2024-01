Scontro tra due auto alla rotatoria di via Bovio, coinvolto mezzo che trasporta dializzati

Un incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 6 gennaio alle ore 11.45 circa, a Bisceglie all’altezza della rotatoria con congiunge via Bovio con via Don Pancrazio Cucuziello nella periferia a nord.

Protagonisti dell’impatto una Fiat 600 con a bordo due ragazze che, provenendo da Bisceglie percorrendo via Bovio erano dirette in direzione Trani, ed una Sandero adibita al trasporto di dializzati che proveniva da via Don Pancrazio Cucuziello e pronta ad impegnare la rotatoria. All’interno del mezzo erano presenti l’autista e due pazienti.

L’impatto tra i due mezzi ha portato la Sandero a terminare il suo percorso sulla rotatoria. Presenti sul posto due pattuglie della Polizia Locale di Bisceglie e due ambulanze in servizio 118 che hanno verificato le condizioni delle due ragazze e quelle dei due dializzati, subito presi in cura dal personale del 118.