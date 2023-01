Sant’Andrea, auto danneggia tubatura gas: chiusa via dell’Industria

Alle ore 8.30 di questa mattina, mercoledì 18 gennaio, si è verificato un incidente in via dell’Industria nel quartiere Sant’Andrea. Un biscegliese di circa 60 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Fiat 600, urtando il muretto laterale della strada e accidentalmente impattando con la tubatura esterna del gas di una palazzina.

Sul posto è giunta immediatamente una pattuglia della Polizia Locale, che ha provveduto a chiudere la strada e ad allertare gli addetti ai lavori competenti per la messa in sicurezza della tubatura, attualmente al lavoro.