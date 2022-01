Rubate chiavi di tutti i mezzi della nuova azienda di gestione igiene urbana / VIDEO

Primo giorno amaro per la Green Link, società che da oggi subentra ad Energetikambiente nella gestione del servizio di igiene urbana a Bisceglie.

Questa notte ignoti sono entrati nella sede aziendale ed hanno rubato tutte le chiavi dei mezzi che pertanto non hanno potuto effettuare il consueto giro di raccolta dei rifiuti e di spazzamento della città.

Per fortuna l’azienda era in possesso del 30% delle chiavi di riserva dei mezzi meccanici che hanno cominciato in ritardo il loro servizio.

Il resto delle chiavi arriverà lunedì 3 gennaio dall’azienda costruttrice e si tornerà alla normalità. “La Green Link pertanto chiede scusa ai biscegliesi – si legge nella nota ufficiale – per il ritardo con il quale si sta procedendo quest’oggi e con ogni probabilità anche nella giornata di domenica e conferma che in mattinata si recherà nella sede della tenenza dei Carabinieri di Bisceglie per sporgere formale denuncia anche al fine di verificare eventuali segni di effrazione e acquisire i video dell’impianto di video sorveglianza”.

Tutto lascia pensare ad un maldestro tentativo di bloccare l’avvio dei servizi, tentativo non riuscito. L’azienda fa sapere per voce della dirigenza che non si piegherà ad alcuna forma di intimidazione da parte di nessuno e che continuerà a denunciare ogni atto criminoso. “Aggredire l’azienda che deve mantenere pulita la città – conclude la nota – equivale ad aggredire ogni suo abitante. E’ un affronto all’intera comunità”.