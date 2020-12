Rinvenute siringhe vicino ad una scuola, Angarano: “La cosa non finisce qui, indagheremo”

“Nella prima mattinata di oggi fuori alla scuola “Angela Di Bari”, ai piedi del muretto di cinta dell’istituto scolastico, sono state rinvenute una decina di siringhe disseminate a terra”. A denunciarlo è il Sindaco Angelantonio Angarano.

“Siamo immediatamente intervenuti, con la Polizia Locale e l’azienda che si occupa di igiene urbana, per rimuoverle e bonificare la zona – continua – controllando tutti gli spazi esterni del plesso. La cosa non finisce qui. Indagheremo sull’accaduto per risalire ai responsabili che, stranamente alla riapertura della scuola dopo un giorno di chiusura per ragioni connesse al Covid, su una strada principale e di passaggio della nostra Città, come è via Giuseppe Di Vittorio, si sono macchiati di un episodio così grave vicino un luogo frequentato da bambini. Vogliamo capire se ci sono responsabilità – conclude Angarano – e cosa ha indotto ad un gesto del genere, così vile e misero”.