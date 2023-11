Rifiuti vari e pannelli in eternit rinvenuti a Bisceglie dal Nucleo Guardia Ambientale / FOTO

Il Nucleo Guardia Ambientale il giorno 11.11.2023, in attività del nucleo di monitoraggio e pattugliamento nell’agro del territorio biscegliese, ha rinvenuto ben 20 siti di rifiuti abbandonati, di cui erano presenti rifiuti di vario genere, nonché anche pannelli eternit (amianto). Il tutto è stato segnalato alle Autorità presenti nel territorio della BAT per un rapido intervento e la rimozione degli stessi, così come da decreti legislativi 152/2006 e 22/1997 nonché dall’ art. 14 del Regolamento della Polizia Urbana del Comune di Bisceglie ( violazioni per le norme sui rifiuti).

È caso di rilevare che lasciare abbandonati sul territorio tale tipologia di rifiuti significa porre a rischio l’ambiente di gravi ripercussioni per quanto attiene alla circolazione veicolare, nonché all’inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque superficiali e di falda acquifera con riflessi negativi soprattutto sull’igiene e la sanità pubblica, tenendo conto che nelle vicinanze alla strada pubblica ci sono anche campi coltivati che, se bruciati, potrebbero determinare ulteriori elementi di rischio. A tal punto si rammenta che il nostro ente della Guardia Ambientale, con competenza provinciale territoriale, monitorerà l’agro provinciale con le proprie guardie intensificando i pattugliamenti del territorio come ha sempre fatto da anni con la propria presenza.