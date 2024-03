Pullmino Sportilia Bisceglie coinvolto in un incidente, gara rinviata

L’incontro tra Ve.Ra. Volley e Sportilia BIsceglie, in programma oggi a Monteroni e valido per la prima giornata della seconda fase (poule salvezza) di serie D, è stato rinviato a data da stabilirsi a seguito di un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il pullmino che trasportava diverse giocatrici biscegliesi alla volta della località salentina. Per fortuna le atlete biancazzurre non hanno riportato particolari conseguenze fisiche, al netto dello spavento causato dal sinistro.

Nell’attesa di conoscere la data di recupero del match con il Monteroni, il cammino di Sportilia nella poule salvezza inizierà sabato prossimo con la gara del PalaDolmen di fronte all’Adria Bari.