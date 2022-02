Maltempo: grosso albero cade ed invade via Bartolo Colangelo

Un albero di grosse dimensioni è caduto questa sera, domenica 27 febbraio, in via Bartolo Colangelo nel quartiere Seminario.

Il fatto è accaduto alle ore 19 circa, quando un albero presente all’interno della Scuola Elementare Via Martiri di via Fani, probabilmente a causa del maltempo che sta imperversando da alcune ore in città, è precipitato sfondando la recinzione e invadendo poi via Bartolo Colangelo.

Immediatamente sono giunti sul posto gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie per mettere in sicurezza la zona e coadiuvare nelle operazioni di sgombero della squadra i Vigili del Fuoco.