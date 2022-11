Liceo, cedimento parete esterna auditorium: sul posto i vigili del fuoco

Attorno alle ore 12 di mercoledì 23 novembre, si è verificato un cedimento della parete esterna dell’auditorium del liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, per rendersi immediatamente conto della situazione e per verificare la stabilità dell’edificio.

La zona nelle immediate vicinanze della parete interessata dal crollo era già stata transennata precauzionalmente negli scorsi giorni, dal momento che una situazione analoga si era già verificata tempo addietro su di un’altra facciata della struttura.

I ragazzi sono stati ordinatamente fatti uscire dalla scuola così da permettere ai Vigili del Fuoco di compiere tutte le verifiche del caso anche all’interno. L’attività didattica riprenderà regolarmente da domani.

Una nota del Comune di Bisceglie, arrivata nel pomeriggio, comunica che dai rilievi è emerso che non sussistono problemi di stabilità della struttura, che tuttavia necessita di interventi manutentivi. Dell’evolversi della vicenda è stato tenuto costantemente informato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, che sta lasciando in anticipo l’Assemblea nazionale dell’Anci a Bergamo.

Al liceo scientifico si è recato anche il vicepresidente della Provincia Bat, Pierpaolo Pedone, il quale ha dialogato con il Dirigente scolastico, Prof. Donato Musci, assicurando la tempestività degli interventi così come garantito anche dall’Arch. Basso, dell’ufficio manutentivo della Provincia di Barletta Andria Trani che ha la competenza sull’edificio scolastico.

A tal proposito, inoltre, il Vicepresidente Pedone ha aggiunto che la sede del liceo scientifico “da Vinci” risulta già assegnataria di un finanziamento PNRR di 300mila euro per la riqualificazione esterna dell’edificio e che sono in corso le procedure per la gara.