Incidente tra due auto su via Di Vittorio, quattro i feriti soccorsi

E’ di quattro feriti il bilancio complessivo di un incidente avvenuto ieri seria, 12 marzo, in via Giuseppe Di Vittorio nel quartiere san Pietro a Bisceglie.

Secondo le prime ricostruzioni l’impatto sarebbe avvenuto alle ore 21.30 circa tra una Toyota Yaris che percorreva via Di Vittorio in direzione Trani ed una Mercedes che proveniva da via Amando Vescovo in direzione via Di Vittorio.

L’impatto ha provocato il ferimento di quattro persone e l’arrivo sul posto di due ambulanze. La prima ha trasferito all’ospedale Bonomo di Andria il ragazzo alla guida della Yaris ed il passeggero della Mercedes (entrambi maschi), mentre la seconda ambulanza ha soccorso e trasportato al Vittorio Emanuele II di Bisceglie il ragazzo alla guida della Mercedes e la ragazza a bordo della Yaris.