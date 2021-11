Giovane ferito con arma da taglio in una rissa nella notte

Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 novembre, un ragazzo di 26 anni è rimasto ferito in una rissa che sarebbe scoppiata – secondo le prime frammentarie ricostruzioni – in una discoteca di Bisceglie dopo un diverbio. Il giovane ha riportato ferite da arma da taglio ed è stato subito trasferito al Pronto Soccorso del “Vittorio Emanuele II”, dove è stato stabilizzato dai medici. Non sarebbe in pericolo di vita. La chiamata al 118 è avvenuta attorno alle ore 5 della mattina di domenica (qualche minuto dopo il fatto).

Sconosciute le motivazioni che hanno determinato l’inizio della colluttazione. Sull’accaduto indagano i Carabinieri, coordinati dalla Procura di Trani.

Aggiornamenti: Secondo quanto riportato dal portale Ansa, il giovane sarebbe stato colpito da alcune coltellate alla zona addominale e inguinale. Nel locale è stata stimata la presenza di circa duemila persone nella sera tra il 6 e il 7 novembre.