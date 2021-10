Furti in gioielleria con complice, donna biscegliese agli arresti domiciliari

Operazione dei Carabinieri di Bisceglie che ha portato all’arresto di due persone al termine di una lunga indagine.

L’attività investigativa, coordinata con la Procura della Repubblica di Trani, ha portato i Carabinieri a risalire ai responsabili, un uomo e una donna, del furto di una collanina e di un bracciale in oro asportati lo stesso giorno, nel mese di maggio scorso, in due gioiellerie differenti nei Comuni di Molfetta e Corato.

In entrambe le circostanze i due complici, mostrandosi intenzionati all’acquisto di gioielli, approfittavano della momentanea distrazione degli impiegati, sottraendo gli oggetti in oro e riponendo al posto di quelli sottratti altri visionati per non ingenerare immediati sospetti.

Per l’uomo, un cittadino di nazionalità albanese con precedenti specifici, è stata disposta dall’Autorità Giudiziaria di Trani la misura della custodia cautelare in carcere, eseguita nel corso di un controllo occasionale dai Carabinieri di Vigevano, mentre per la donna, una giovane di Bisceglie, sono scattati gli arresti domiciliari. Entrambi dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.