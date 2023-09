Due auto a fuoco all’alba in via Ricasoli

Due auto hanno preso fuoco alle prime ore del mattino di oggi, mercoledì 27 settembre, in via Ricasoli nei pressi della litoranea di levante.

I mezzi che hanno preso fuoco sono una Smart, parcheggiata su via Ricasoli, ed una Seat Leon posizionata in zona di parcheggio privata adiacente alla via.

Le fiamme hanno subito svegliato i residenti della zona che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono giunti ii Vigili del fuoco di Molfetta che hanno provveduto spegnere gli incendi, mentre a mettere in sicurezza la zona sono intervenuti i Carabineri.