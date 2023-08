Documenti comunali abbandonati per strada a Bisceglie, denunciati due abusivi

Nel pomeriggio odierno alcuni documenti sono stati abbandonati alle spalle di Palazzo San Domenico, sede del Comune di Bisceglie.

Cartelle e documenti hanno come provenienza un archivio del comune collocato in via Tevere. Interpellato il vice sindaco Angelo Consiglio ha dichiarato: “I responsabili sono due persone che alcuni giorni fa hanno occupato abusivamente il deposito dove erano presenti i documenti. Le forze dell’ordine sono intervenute per sgomberare il locale. Le due persone sono state denunciate. Adesso si passerà alla verifica dei documenti alla loro ricollocazione”.