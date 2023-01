Danni a Bisceglie la notte di Capodanno, Angarano: “Siete idioti, punto. E verrete scovati”

La notte del 31 dicembre ha lasciato l’amaro in bocca per quanto accaduto allo scoccare della mezzanotte e dei minuti successivi a Bisceglie.

Numerosi i danni creati dai botti di Capodanno che hanno imperversato nelle varie zone della città. Ancor più evidente è stato quanto accaduto in zona Palazzuolo, dove nei pressi dell’albero di Natale è stato fatto esplodere un numero considerevole di petardi.

“Panchine distrutte, cestini porta rifiuti dilaniati, la strada ridotta ad uno schifo e danni ad autoveicoli. Avvilente, inaccettabile, indegno di una città che cresce e vuole far parlare di se per la sua bellezza. Siete idioti, punto. E verrete scovati”. Questo il commento severissimo del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano subito dopo quanto accaduto. La presenza della telecamere ci si augura possa essere motivo di indagine per scovare i protagonisti di queste “bravate” ed insegnare loro un po’ di educazione civica.