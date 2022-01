Carabinieri di Bisceglie arrestano 34enne in possesso di tredici dosi di cocaina

Nella scorsa settimana i Carabinieri della Tenenza di Bisceglie hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 34 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato individuato dai militari durante il quotidiano servizio di controllo del territorio, in atteggiamento sospetto a bordo di un motociclo, presso il McDonald’s in Via Bovio, dove hanno dunque proceduto al controllo. La successiva perquisizione personale permetteva di rinvenire tredici dosi di cocaina e la somma di denaro pari ad euro 600, credibilmente provento dell’attività di spaccio al minuto sulla piazza biscegliese.

I militari hanno dunque esteso il controllo all’abitazione dell’uomo, rinvenendo all’interno di un mobile in cucina, custodita in un bustone in plastica con chiusura ermetica, ulteriore sostanza stupefacente del tipo marijuana, per complessivi 40 grammi, oltre a un rotolo di nastro isolante identico a quello utilizzato per confezionare le dosi di cocaina.

L’uomo, dichiarato in stato di arresto, è stato accompagnato presso gli uffici della Tenenza Carabinieri di Bisceglie per le formalità di rito e successivamente tradotto, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Trani, presso la Casa Circondariale di Bari. L’arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Trani.