Caldo estivo, due roghi questa mattina in agro biscegliese: sul posto Vigili del Fuoco e Oer

Come ogni estate, l’aumento delle temperature diventa uno dei principali fattori di rischio per gli incendi di arbusti e sterpaglie nell ’agro. La presenza di terreni, recintati e non, all’interno e all’esterno del tessuto urbano, spesso coperti da una folta vegetazione spontanea, diventa viatico di roghi incontrollati.

Nella mattina di lunedì 27 giugno, caratterizzata da un forte caldo afoso, si sono sviluppati due incendi in differenti località biscegliesi a distanza di poche ore l ’uno dall ’altro: in Contrada Pozzo Forte e in zona Santa Croce.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli Operatori Emergenza Radio Bisceglie, allertati dalla sala operativa della Protezione Civile regionale, e le guardie campestri di Bisceglie. Il rogo che si è sviluppato in Contrada Pozzo Forte ha coinvolto diversi ettari di uliveto e pineta, raggiungendo un’estensione che ha richiesto l’intervento anche dei Vigili del Fuoco.