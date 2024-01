Bisceglie, ritrovato teschio sulla costa di levante: si indaga sulla provenienza

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 11 gennaio, un teschio è stato ritrovato sulla spiaggia in zona BiMarmi, lungo la costa di levante a Bisceglie.

La segnalazione alla Polizia Locale è stata effettuata da un pescatore, presente in zona con la sua canna da pesca, attorno alle ore 18. Gli agenti sono prontamente intervenuti sul posto e, dopo i primi rilievi, hanno informato i Carabinieri del ritrovamento. In seguito, sono giunti in loco anche i militari provenienti da Trani, recuperando le ossa, che saranno oggetto di successivi rilevamenti per risalire alla loro provenienza.

Il teschio, secondo le prime informazioni, sarebbe di modeste dimensioni. Il ritrovamento è stato effettuato a circa 200 metri sulla costa rispetto allo stabilimento dell’ex Bimarmi.