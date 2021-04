Auto ribaltata in via Imbriani, giovane biscegliese si scontra con veicolo parcheggiato

Alle ore 20.40 circa di lunedì 5 aprile, una Cinquecento di colore bianco si è ribaltata in via Imbriani, all’altezza dell’area di servizio Esso, a seguito dell’impatto con un veicolo parcheggiato. Alla guida della vettura una ragazza biscegliese di 27 anni che, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, scontrandosi con una Land Rover posteggiata sulla destra.

La ragazza, visibilmente spaventata, ha lamentato dolore agli arti superiori ed è stata assistita dagli Operatori Emergenza Radio di Trani. Sul posto anche i Vigli del Fuoco ed una pattuglia della locale Tenenza dei Carabinieri.