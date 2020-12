Angarano: “I positivi sono 690, sta rientrando allarme focolaio a Centro Anziani Storelli”

“Cari Concittadini. Vi aggiorno sull’andamento del contagio in Città. I cittadini positivi sono 690, dato sostanzialmente stabile rispetto all’ultimo aggiornamento, segno che il numero dei nuovi positivi negli ultimi giorni si è pressoché bilanciato con quello dei negativizzati. Il virus continua tuttavia a correre veloce nel nostro territorio, motivo per cui è fondamentale adottare tutte le accortezze possibili per preservare la nostra salute e quella delle persone a cui vogliamo bene”. Sono le parole del Sindaco Angarano in merito al report giunta nella tarda serata di oggi.

“Sta progressivamente rientrando l’allarme del focolaio al Centro Anziani Storelli, dove la maggior parte di pazienti e operatori sanitari si sono negativizzati. La prossima settimana la Asl effettuerà nuovi tamponi alla Rsa Villa Veneziani. Dalla prossima settimana, inoltre, riaprirà il Centro Diurno Villa Giulia, che dunque potrà tornare ad offrire un servizio importantissimo per la nostra Comunità. Spiragli di luce che ci danno fiducia ma non devono indurci ad abbassare la guardia perché stiamo attraversando un periodo delicato e decisivo in cui è strettamente indispensabile rispettare le regole”.

“Ci avviciniamo alle festività: saranno diverse rispetto a come siamo abituati – continua il primo cittadino –ma non per questo prive di sentimenti, emozioni, valori e speranze. Sarà un Natale più intimo in cui con maturità dovremo rinunciare a festeggiare tutti insieme, ad abbracciarci, ma saremo comunque uniti idealmente, protesi, con i nostri sacrifici, a proteggere noi stessi e i nostri cari. Continuiamo ad essere Comunità con la C maiuscola, coesa e solidale. Chi può, acquisti nei negozi della nostra Città per sostenere il commercio di vicinato. Andiamo avanti insieme, con fiducia e speranza”.