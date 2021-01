Angarano: “Al momento i cittadini positivi sono 417”

“Cari Concittadini, un rapido aggiornamento sull’andamento del contagio nella nostra Città. Al momento i cittadini positivi sono 417: dato in diminuzione rispetto all’ultimo aggiornamento, confermando il trend dell’ultimo periodo”. A renderlo noto è il sindaco Angelantonio Angarano attraverso un report serale.

“Siamo ancora in una fase delicata che richiede massima prudenza e senso di responsabilità da parte di tutti noi nel rispetto delle regole. Stasera vi mostro questi disegni con i quali alcuni bambini hanno voluto ringraziare “l’uomo in bianco”, ovvero gli operatori che si occupano quotidianamente del ritiro personalizzato dei rifiuti per chi è in stato di isolamento o quarantena. Un servizio, organizzato in sinergia tra Comune e Energetikambiente, che sta ricevendo tantissimi apprezzamenti per la puntualità, l’efficacia e la sensibilità degli operatori. A loro va il nostro ringraziamento – conclude Angarano – per come stanno assolvendo questo ruolo, tenendo sempre presente che si rapportano con persone comprensibilmente in apprensione per la propria salute”.