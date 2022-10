Zona 167, pubblicata ordinanza del Comune contro bivacchi in piazza Hackert

Una nuova ordinanza comunale predispone il divieto di assumere “condotte che determinano un pregiudizio al decoro e alla sicurezza urbana”, dalle ore 21 alle ore 6, nella zona 167 e, più nello specifico, in piazza Hackert, via Cesare Fracanzano, via Pietro Porcelli, via Alceo Dossena, via Vito Calò e Largo Francesco Palvisino.

Nell’ordinanza vengono disposti: il divieto di circolare con velocipedi e monopattini elettrici sull’area pedonale di piazza Hackert, consentendone la circolazione solo a biciclette accompagnati da genitori o persone adulte; il divieto di allestire bivacchi sull’area pedonale della piazza, posizionando tavoli e sedie, barbecue, consentendo il libero consumo di pasti solo con l’utilizzo degli elementi di arredo urbano ivi presenti a condizione che non si arrechino danni agli stessi e non si molesti con schiamazzi la quiete pubblica dei residenti; il divieto di assumere bevante contenuti in bottiglie o recipienti di vetro, di abbandonare sul suolo pubblico rifiuti di ogni genere e di deturpare gli spazi verdi.

L’ordinanza è stata redatta dopo le numerose e ripetute segnalazioni pervenute da parte dei cittadini riguardanti le condizioni di degrado urbano che di verificano da alcuni mesi all’interno della zona della città e dopo i fatti di cronaca degli scorsi giorni (LEGGI QUI).