Vaccino antinfluenzale, Federfarma: “Non richiedetelo in farmacia, ma a medici di base”

E’ inutile richiedere il vaccino antinfluenzale nelle farmacie pugliesi. Questo quanto mette in evidenza il presidente Federfarma Bari, Francesco Fullone: “Le 150 mila dosi promesse dalla Regione Puglia a settembre non ci saranno. Il Dipartimento della Salute ha comunicato che per motivi di natura tecnico-organizzativa e normativa le autorità regionali avevano deciso di destinare tutte le dosi nella disponibilità della Regione alla distribuzione per mezzo dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, soprattutto per difficoltà di carattere normativo. Noi siamo ovviamente sempre disponibili qualora si dovessero aprire degli spazi per poter distribuire i vaccini alla popolazione, ma temo che non arriverà nulla”.

Infatti i farmacisti di Puglia, inondati dalle legittime richieste dell’utenza, riferiscono di poterlo fare gratuitamente dal proprio medico di base e hanno deciso di affiggere un cartello che recita: «Vaccino antinfluenzale 2020-2021. Quest’anno per motivi indipendenti dalla nostra volontà, non potremo soddisfare questa richiesta».

Le farmacie private non hanno la possibilità di acquistare i vaccini tramite i canali distributivi consueti, in quanto le Regioni hanno acquistato tutte le dosi presenti sul mercato.

Pertanto non resta che contattare il proprio medico di base per farsi somministrare la dose vaccinale oppure per ordinare la dose per sé e per i propri famigliari o contattare l’Asl Bat al numero 0883299111.