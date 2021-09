Vaccino anticovid 12-19 anni, Bat al 59% di seconde dosi eseguite, buone percentuali a Bisceglie

Sono 5.772.165 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad ieri, 25 settembre, in Puglia (dato aggiornato alle ore 9.30 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono l’89% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.487.516).

Nella provincia Bat sono 26.495 le prime dosi di vaccino, pari al 77% della popolazione, eseguite sui giovani dai 12 ai 19 anni, mentre sono 20.264, pari al 59%, le seconde dosi eseguite sulla stessa classe di età.

Le percentuali di copertura vaccinale sulla classe 12-19 con la prima e la seconda dose di vaccino sono ad Andria il 78 e il 57 per cento, a Barletta il 75 e il 60 per cento, a Bisceglie l’82 e il 60 per cento, a Canosa il 72 e il 57 per cento, a Margherita di Savoia il 78 e il 54 per cento, a Minervino l’80 e il 67 per cento, a San Ferdinando il 75 d il 57 per cento, a Spinazzola l’83 e il 72 per cento, a Trani il 76 e il 63 per cento, a Trinitapoli il 67 e il 42 per cento.