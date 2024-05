San Pietro, la denuncia di una lettrice: “Situazione di degrado che va avanti da anni” / FOTO

Una lettrice di Bisceglie24, residente in zona San Pietro, ci scrive per segnalare la condizione di alcuni tratti di marciapiede e di strada, resi pericolosi dall’emergere delle radici degli alberi, che ne hanno causato la rottura.

“Invio queste foto per fare notare al nostro sindaco e agli assessori la situazione in zona San Pietro, dove c’è il degrado più totale. Questi alberi di pino non vanno potati, ma eliminati, perché a rischio caduta e non è escluso che qualcuno si possa far male. Gli alberi stanno inoltre distruggendo la pavimentazione di alcune aree private, esponendo l’amministrazione a rischio di contenziosi. È una situazione che va avanti da almeno sette anni. Nel 2019 fu fatta una segnalazione all’allora assessore Parisi. Ci fu detto che si sarebbe subito intervento, ma sono passati anni e la situazione non fa altro che peggiorare”, si legge nella lettera inviateci dalla cittadina, che riportiamo nella sua interezza.