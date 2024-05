Il Sospiro di Bisceglie arriva da Fiorello su Viva Rai 2

Il Sospiro di Bisceglie su Viva Rai 2 il programma di Fiorello che va in onda in diretta ogni mattina alle 7 su Raidue.

Una delegazione delle Pasticcerie Storiche Biscegliesi ha omaggiato, con i famosi Sospiri di Bisceglie, Rosario Fiorello ed i partecipanti alla trasmissione. “La nostra mission a Roma è stata quella di valorizzare il territorio ed il buon umore, ma allo stesso tempo omaggiare Fiorello dei record di ascolti ottenuti – commenta Sergio Salerno direttore del progetto – ancora più entusiasmante è stato sentirsi dire che conosce la bella Bisceglie per esserci stato in passato. Insomma non ha tradito le aspettative Fiorello ci siamo divertiti parecchio, bella esperienza. Un altro importante traguardo tradotto in chiave marketing-territoriale per far conoscere la nostra Città a milioni di spettatori mediante il nostro emblema cittadino. Un particolare plauso va alle Pasticcerie aderenti al progetto che con dedizione e sacrificio si impegnano in un progetto così meraviglioso ed allo stesso tempo proficuo per tutta la comunità – conclude Salerno -: Pasticceria Dolce Caffetteria, Pasticceria San Pietro, Pasticceria Acquafredda, Pasticceria Il Cibo Degli Dei, Pasticceria Giotti, Pasticceria Ghiottoneria, Pasticceria Cresci senza Glutine, Presidente Mauro La Notte.”

Link del trasmissione: https://www.raiplay.it/video/2024/04/Viva-Rai2-Puntata-del-29042024-3b75a70b-06eb-4cbf-8a0a-f129b5a06911.html?wt_mc=2.app.cpy.raiplay_prg_VivaRai2.&wt