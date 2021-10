Vaccini, Emiliano: “Chiesto a Speranza via libera terza dose per tutti i pugliesi”

“Ieri ho parlato con il ministro Speranza e ho chiesto, secondo il nostro punto di vista, di poter procedere direttamente alla terza dose per tutti i cittadini pugliesi senza particolari distinzioni”. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che chiede così direttamente al Ministero che la terza dose possa essere garantita a tutti i cittadini, a sei mesi di distanza dalla seconda, senza distinzioni di categoria.

Emiliano ha aggiunto: “Se stiamo facendo la terza dose ai sanitari, non ci sono ragioni di salute che la rendono rischiosa, altrimenti non potremmo farla neanche ai sanitari. Quindi credo che sia giunto il momento di iniziare la terza dose per tutti i cittadini”. Linea sposata anche dall’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco, che in un post su Facebook aveva recentemente parlato della convenienza di una terza dose a tutti coloro che hanno completato il ciclo da sei mesi.