Universo Salute, riattivate visite a parenti non positivi previo appuntamento e test antigenico

“In ottemperanza alle Disposizioni Ministeriali, la sede di Bisceglie di Universo Salute riattiva le visite a parenti e conoscenti dei pazienti NON COVID POSITIVI delle strutture residenziali sociosanitarie, socioassistenziali ed hospice”, questo quanto riportano i responsabili della struttura sanitaria biscegliese sulla pagina ufficiale Facebook.

“L’accesso sarà contingentato, previo appuntamento, poiché condizionato all’esito del test antigenico cui verrà sottoposto il parente/conoscente”, precisano, “Le visite saranno possibili nelle giornate di MARTEDI’ e GIOVEDI‘. Per ogni giornata di visita saranno ammessi 10 familiari/conoscenti che, alle ore 10,00 effettueranno, in sede, il test antigenico, e saranno ammessi all’incontro solo ad esito negativo dello stesso, dopo le ore 11,00″.

E in conclusione: “Le visite si terranno in locali individuati con doppio ingresso e separatore in plexiglas, in presenza di un operatore di Universo Salute, rispettando le norme anticontagio (mascherina, camice monouso, guanti e sanificazione delle mani). E’ stato inoltre intensificato il Servizio di Videochiamata tra pazienti e familiari, specie nei Reparti COVID POSITIVI, al fine di alleviare i disagi e le sofferenze che la lontananza, necessaria per lo stato infettivo, provoca”.