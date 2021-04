Unesco e Olimpiadi, iniziativa on line sul valore e sull’importanza dello sport

“I valori sono i protagonisti della 8° Giornata dedicata allo Sport, fortemente voluta dal Club per l’Unesco di Bisceglie e Olimpiadi Bisceglie. Anche quest’anno cade nel pieno della pandemia e tra gli effetti collaterali con cui fare i conti in questa situazione c’è anche questo: il vuoto dei pomeriggi per chi (e sono migliaia) era abituato all’impegno sportivo”, questa la nota redatta dai referenti delle due realtà organizzatrici dell’iniziativa Pina Catino (presidente) e Donato Di Liddo (sport manager).

“Distanti ma uniti, quindi, il Club per l’Unesco di Bisceglie, per il Piano d’Azione del Club 2021, organizza questa giornata per affermare come lo sport contribuisca allo sviluppo umano, allo stile di vita e al rispetto delle regole con la pubblicazione del saggio Che cos’è lo Sport? Quale significato dobbiamo dare allo Sport? a cura di Donato Di Liddo che sottolinea come dagli allenamenti, più volte a settimana, si passi al nulla: niente più spogliatoio, niente più partite di qualunque sport soprattutto per gli sport di squadra come basket, calcio, pallanuoto. Il ruolo di allenatore viene svolto, in questo particolare momento, in maniera virtuale attraverso video chat, che consentono, in qualche maniera, di continuare il costante confronto sulle tematiche basilari, quali i consigli alimentari, psicologici e comportamentali. In tanti si sono messi in collegamento con i loro piccoli giocatori, li sentono al telefono in attesa di tempi migliori per riprendere in presenza le attività sportive”.

Il saggio si terrà on line sulle pagine Facebook del Club per l’Unesco di Bisceglie e di Olimpiadi Bisceglie martedi 6 aprile dalle 00:01. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito questa Giornata in memoria della data di inizio della prima edizione delle Olimpiadi moderne, svoltesi ad Atene nel 1896.