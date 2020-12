“Un sorriso per Natale”, a Bisceglie raccolta di giocattoli per bimbi poveri

Regalare un sorriso ai bambini più bisognosi è sempre un gesto nobile, ma in tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo questo atto così semplice diventa quasi un obbligo. Lo sanno bene Insieme per Bisceglie e Impegno solidale, che hanno organizzato una raccolta di giocattoli in collaborazione con Bisceglie Vale. La raccolta avrà luogo domani lunedì 28 dicembre all’interno della chiesa di Santa Maria di Passavia, dalle 16 alle 20.

Approfittando dell’allentamento alle restrizioni conseguente alla zona arancione le due associazioni di beneficenza biscegliesi invitano tutti i cittadini a partecipare alla donazione; saranno accettati giocattoli di tutti i tipi (anche usati) purché funzionanti. Al termine della raccolta i giochi verranno presi in custodia dalla sezione biscegliese della Caritas che, nei giorni immediatamente successivi, si occuperà della distribuzione presso le famiglie in situazione di disagio economico.