Tutto pronto per la terza edizione di “Bisceglie in Vespa”

Terza edizione per Bisceglie in Vespa – Memorial Alessio Todisco. Domenica 3 settembre il Vespa Club Bisceglie organizzerà un motoraduno per le vie della città a cui sono invitati tutti coloro che possiedono una Vespa e voglia di passare una domenica all’insegna della convivialità e della condivisione.

La manifestazione inizierà alle 8, con il raduno dei motociclisti davanti al porto turistico: da lì il corteo percorrerà l’intero lungomare e alcune strade del centro; al termine è previsto un pranzo al ristorante Salsello, riservato ai soci del Club iscritti all’evento. Ulteriori informazioni circa il programma e le modalità di adesione all’iniziativa sono disponibili sulle pagine Instagram e Facebook.

«Il terzo raduno Bisceglie in Vespa», dichiara Enrico Bruni, presidente pro tempore del Club, «sarà un appuntamento per visionare i modelli di Vespa attraverso i quali ripercorrere la storia e l’evoluzione del mezzo. Sarà inoltre un’occasione per ricordare il compianto amico e socio del club Alessio Todisco, cui l’evento è dedicato, e dal forte significato sociale, con la donazione di un defibrillatore alla società Baywatch, impegnata nel litorale cittadino per l’assistenza ed il salvamento dei bagnanti. Inaugureremo inoltre un arco gonfiabile, che il club ha recentemente acquisito e destinato alle attività pubbliche del sodalizio».