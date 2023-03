Torna a Bisceglie la biciclettata primaverile di Biciliae per visitare i luoghi del FAI

Biciliæ FIAB organizza a Bisceglie la consueta grande biciclettata primaverile per far visita ai luoghi FAI straordinariamente aperti al pubblico. L’appuntamento è per domenica 26 marzo 2023, ritrovo alle ore 9.00 in Piazza Margherita (Teatro Garibaldi) – Bisceglie.

La passeggiata in bicicletta partirà alle ore 9.15 con un tour per visitare i luoghi aperti in occasione delle Giornate di Primavera del FAI. Quest’anno il percorso prevede una visita a Masseria Posta Santa Croce.

Le Giornate FAI di Primavera sono il più grande evento organizzato dal Fondo Ambiente Italiano per far conoscere e amare piccoli e grandi gioielli della nostra Italia.

Il rientro dalla biciclettata è previsto alle ore 13.00 circa. Percorso misto, asfalto e sterrato, di media difficoltà di circa 16 km. Per partecipare è necessario controllare la propria bici in anticipato e di munirsi di mezzi in buone condizioni con cambio e freni efficienti.

Si consiglia di portare con sé acqua, berretto e k-way e si raccomanda l’uso del casco. L’evento è organizzato da Biciliæ FIAB. La partecipazione all’evento è aperta a tutti ed è gratuita per i soci Biciliæ, assicurazione obbligatoria per i non soci (3€). Si raccomanda puntualità per permettere le operazioni di iscrizione.