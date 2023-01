Territorio, relax e tante attività outdoor, “Brezza tra gli ulivi” e le sue numerose offerte / DETTAGLI

PUBBLIREDAZIONALE – L’agricampeggio e masseria didattica “Brezza tra gli ulivi” presenta le sue numerose offerte in ambito di ristorazione, divertimento, relax, cerimonie e di apprendimento.

La struttura, sita in via Matteo Renato Imbriani n. 441 a Bisceglie, nota per essere posizionata in uno scenario naturalistico mozzafiato, incontaminato e che lega terra e mare, con i suoi ulivi secolari e la bellezza del Mediterraneo, presenta all’utenza le tante occasioni di ricreazione e di intrattenimento per ogni stagione.

Da “Brezza tra gli ulivi”, come testimoniano i numerosissimi ospiti che già negli anni precedenti hanno potuto vivere esperienze indimenticabili, è possibile celebrare ogni tipo di ricorrenza: da compleanni a battesimi, da comunioni a cresime, da feste aziendali a cene romantiche. Visitare il posto è assolutamente possibile e facile: basta contattare il numero 3451719400 o inviare una mail a info@brezzatragliulivi.it per fissare un appuntamento senza alcun impegno.

La Famiglia Valente-Di Nardo sarà lieta di accogliervi presso la struttura per visitarla e vivere direttamente l’esperienza di una immersione tra natura e mare, tra verde e azzurro, in una situazione in cui sostenibilità, tipicità e territorio rappresentano i punti cardine della location.

Menu che riprendono le tradizioni di casa nostra in chiave moderna, olio di produzione propria, orto didattico, percorso sensoriale in cui le spezie mediterranee fanno da padrone, una splendida piscina per grandi e piccini: tutto da “Brezza” è un gioiello di pregevole fattura.

Lo staff è alla continua ricerca di personale che abbia voglia di mettersi al servizio del territorio, ancor prima che della struttura: predisposizione alle tipicità peculiari del posto, attenzione e sensibilità nei confronti del territorio, attaccamento emotivo al luogo in cui vivono sono valori fondamentali richiesti dal team di “Brezza tra gli ulivi” per assicurare all’utenza una esperienza indimenticabile e unica, fatta di connubi stretti tra il made in Puglia e professionalità. Per candidarsi è possibile inviare una mail a direzione@brezzatragliulivi.it e specificare per quale posizione ci si presenta.