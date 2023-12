Successo per l’iniziativa “Natale: Fiabe e Bicicletta”

Successo per l’iniziativa denominata “Natale: Fiabe e Bicicletta”, organizzata dalla Scuola di Ciclismo ASD Ludobike Racing Team, all’insegna del divertimento, dello shopping e della buona compagnia.

Moltissimi bambini di ogni fascia di età hanno voluto festeggiare il primo giorno delle vacanze natalizie in compagnia del team presieduto da Piero Loconsolo, con una gimkana natalizia, fantastiche storie a tema e colori. “Abbiamo scelto un percorso semplice, accessibile a tutti, spiega uno degli organizzatori dell’evento Michele de Pinto; le ottime condizioni meteorologiche hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. Ringrazio anche il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Vittorio Fata e la Dott.ssa Katia Todisco per Confommercio Bisceglie, presente all’evento. Ora non ci resta che attendere l’anno nuovo per i prossimi eventi, in compagnia dei nostri tesserati e non solo.”