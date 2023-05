Strisce blu, torna attiva sosta a pagamento sul lungomare di ponente e levante / DETTAGLI

Da ieri, sabato 13 maggio, è tornata attiva la sosta a pagamento sulle strisce blu sul lungomare biscegliese. Il pagamento coinvolge sia i parcheggi sulla litoranea di ponente sia su quella di levante.

Il pagamento è attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 2 del giorno successivo. Per gli autoveicoli la tariffa è di 1 euro per ogni ora.

La tariffa per singole fasce orarie (dalle ore 9 alle ore 14 – dalle ore 14 alle ore 20 – dalle ore 20 alle ore 2), incluse le aree di parcheggio in zona Teatro Mediterraneo e Conca dei Monaci, è di 2 euro.

L’attivazione del pagamento sulle strisce blu resterà in vigore fino al 3 settembre.

“Gli abbonamenti validi sia per il centro urbano sia per i litorali di ponente e levante potranno essere ritirati esibendo la documentazione richiesta presso la sede operativa della società concessionaria del servizio parcheggi pubblici a pagamento in via Giuseppe Pasquale n. 3 – lato Madonna di Passavia”.

Info: sosta.bisceglie@libero.it – aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.