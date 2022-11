Spina: “Cedimento nuova pavimentazione area mercatale, si intervenga subito con verifica”

“Questa mattina, come faccio da anni per i lavori pubblici in corso, ho voluto controllare nel mio ruolo di consigliere comunale, lo stato dell’area mercatale. Con stupore e al contempo preoccupazione, ho constatato il profondo e largo cedimento del suolo di una parte dell’area mercatale, che potrebbe anche preludere all’apertura di una voragine o comunque al ripetersi del fenomeno in altre parti della stessa area”. Lo dichiara il consigliere comunale Francesco Spina attraverso una nota.

“Ho allertato immediatamente la polizia locale per adottare le giuste cautele. Purtroppo, l’avevo preannunciato, prendendomi le offese dell’amministrazione comunale, che inaugurare senza collaudo (l’effetto del peso dei mezzi sulla nuova pavimentazione non è stato provato) dell’area e senza la certificazione della fine lavori, sarebbe stato un rischio che, per ragioni elettorali, visti i manifesti per le primarie (finte) con 6X3 di Angarano, questa amministrazione ha evidentemente voluto correre”.

“Ora si intervenga subito con una verifica e un collaudo a norma di legge su tutta l’area. Se dovesse registrarsi un crollo o un cedimento della pavimentazione durante il giorno di mercato potrebbero esserci dei danni seri a cose e persone. E soprattutto paghino coloro che hanno voluto inaugurare in tutta fretta e non come sempre gli ignari cittadini”.