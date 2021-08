Servizio refezione scolastica, ecco quando e come effettuare l’iscrizione

“Da stamane 23 agosto e fino alle ore 23:59 del 23 settembre 2021 è possibile effettuare l’iscrizione al servizio di Refezione Scolastica riservato alle alunne e agli alunni residenti nel territorio comunale e frequentanti le Scuole dell’Infanzia e la Scuola Primaria Statali”, è quanto si legge nella determinazione n. 918 del 13 agosto scorso.

“La procedura di iscrizione al servizio in argomento sarà esclusivamente on line, previo collegamento al sito istituzionale dell’ente, nella sezione “come fare per”, al link seguente: https://www.comune.bisceglie.bt.it/servizi-online“.

In conclusione si legge “Per coloro che abbiano difficoltà in ordine alla compilazione, ci si potrà rivolgere a uno dei patronati il cui elenco è in corso di pubblicazione sul sito dell’Ente o all’Ufficio Pubblica Istruzione sito in via Prof. M. Terlizzi n. 20 previo appuntamento da concordarsi esclusivamente al seguente numero 0803950422 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00”.