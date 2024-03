Seminario Informativo su bandi Nidi, Pia e Mini Pia a cura di Confcommercio Bisceglie

Confcommercio Bisceglie organizza per martedì 12 marzo alle ore 15:30, nella sede del Consultorio Epass di Bisceglie in piazza Gen. Carlo Albero Dalla Chiesa, un Seminario Informativo riguardante “Finanziamenti regionali alle Imprese”.

Si parlerà del Bando Nidi e dei nuovi bandi Pia e Mini Pia (Pacchetti Integrati di Agevolazione) riservati alle micro e piccole imprese.

Durante l’incontro si approfondirà anche il tema del Digital Marketing per il settore della ristorazione, e non solo, in collaborazione con l’Agenzia Mad Fever di Bisceglie.

Un Seminario mirato a scoprire come i social media e il web possano dare una spinta al business aziendale.

Per questioni tecnico-organizzative è gradita la prenotazione della propria presenza a questo link.