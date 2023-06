Santa Maria di Passavia, PROGRAMMA delle celebrazioni del Sacro Cuore di Gesù

Le tradizioni sono ciò che ci rimane del nostro passato. Per una città ne rappresentano un tratto distintivo e creano senso di appartenenza negli individui di una comunità.

Come ogni anno la parrocchia di Santa Maria di Passavia con don Franco Lorusso, il consiglio Pastorale Parrocchiale e il comitato, della festa organizzano un evento dedicato al “Sacro cuore di Gesù“.

La festa durerà tre giorni e si svolgerà il 23, 24 e 25 giugno. L’apertura dei festeggiamenti verrà annunciata il venerdì alle ore 18:00 con il suono delle campane e il successivo giro per le vie della parrocchia del gran concerto bandistico “Biagio Abbate” della città di Bisceglie diretta dal Maestro Benedetto Grillo. Alle ore 18:30 per le vie XXIV Maggio, Monte San Michele e Aldo Moro sfileranno in corteo per annunciare l’inizio della festa tutti i catechisti, i bambini e i giovani della parrocchia. Per terminare la splendida giornata verrà celebrata da don Francesco Lattanzio del Seminario Diocesano la santa Messa a conclusione del triduo al sacro cuore di Gesù alle ore 19:30. In seguito si potrà assistere al concerto in piazza San Francesco.

I festeggiamenti continueranno anche il giorno seguente che cominceranno con il giro per la parrocchia del gran concerto bandistico “Biagio Abbate”. Alle ore 19:00 verrà celebrata la messa in piazza San Francesco presieduta da S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo nostro Arcivescovo.

La giornata di festa proseguirà con la processione del Sacro Cuore che farà il seguente percorso: via Monte Cucco, via XXIV Maggio, via Imbriani, via Piave, via Veneto, via Isonzo, via Pasubio, via Losapio, via Aldo Moro, via Petronelli, via Alcide De Gasperi e Piazza Diaz per poi terminare in Piazza San Francesco dove la serata si concluderà con il concerto bandistico “Biagio Abbate”.

L’ultimo giorno di festeggiamenti sarà domenica 25, festeggiamenti che cominceranno già dalla mattina alle ore 8:30 con la celebrazione delle messe fino alle ore 11:00 per poi proseguire in serata alle 19:00 con la messa in piazza San Francesco presieduta da don Franco Lorusso; alle ore 21:00 ci sarà il concerto di musica leggera della band “Never Hide”.

Articolo di Simone Cesare Mastrodonato