Riunione in Prefettura: “Tutto pronto per il nuovo anno scolastico nelle scuole della Bat”

E’ tutto pronto per l’inizio del nuovo anno scolastico nel territorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani. Nel pomeriggio di ieri, 16 settembre, si è tenuta nel Palazzo del Governo di Barletta una riunione, presieduta dal Prefetto Maurizio Valiante, atta a verificare la puntuale attuazione di tutti i dettagli organizzativi e sanitari in vista della ripresa delle attività didattiche, alla presenza del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per la Puglia, del Presidente della Provincia, del Direttore Generale della Asl Bt, del Presidente dell’Ordine dei Medici della Bat e delle organizzazioni sindacali del comparto scuola (Cgil, Cisl, Uil e Snals).

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ha assicurato il regolare avvio dell’anno scolastico secondo le linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione, con i Dirigenti scolastici delle singole scuole che provvederanno ad adottare i rispettivi Protocolli di Sicurezza.

A tal riguardo, il Direttore Generale dell’USR Anna Cammalleri ha comunicato di aver fornito puntuali raccomandazioni ai Dirigenti scolastici sulle misure di prevenzione e protezione al fine di gestire con efficacia la delicata fase di avvio dell’anno scolastico.

Inoltre, per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario è in corso la somministrazione dei test sierologici, come confermato dall’Azienda Sanitaria Locale e dall’Ordine dei Medici.

I Sindaci ed il Presidente della Provincia hanno predisposto, per i profili di specifico interesse, gli interventi propedeutici alla ripresa delle attività didattiche sia dal punto di vista organizzativo-logistico che sul piano igienico-sanitario, assicurando nel contempo che il servizio di trasporto scolastico sarà adeguatamente garantito.

Il Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, ha rivolto a tutti gli studenti, al personale docente e non docente del territorio della provincia i migliori auguri in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.