Rifiuti abbandonati nel borgo antico, sopralluogo di Sindaco e Green Link

Nei giorni scorsi alcuni post pubblicati sui social avevano fatto rilevare come delle zone del centro storico particolarmente sensibili per l’impatto turistico, fossero deturpati dall’abbandono dei rifiuti senza rispetto del normale conferimento previsto dal calendario.

Per questa ragione, questa mattina, il Sindaco Angelantonio Angarano e l’Assessore Naglieri, accompagnati dal personale della Green Link, hanno voluto incontrare i residenti del borgo antico di Bisceglie per avviare a definitiva soluzione il problema. A partire dalla consegna di nuovi mastelli da parte della stessa azienda che si occupa dell’igiene urbana.

“Siamo andati ad incontrare i residenti del centro storico – ha sottolineato il Sindaco al termine del sopralluogo – per affrontare il problema del conferimento dei rifiuti che non è più procrastinabile. Il tenore di questi incontri è stato più che soddisfacente. Abbiamo provveduto a verificare l’utilizzo dei mastelli con la distribuzione di quelli mancanti o la sostituzione di quelli che ne avevano bisogno. Un grazie va all’assessore Gianni Naglieri per il lavoro che sta svolgendo, agli operatori di Green Link, ma soprattutto ai residenti che ancora una volta hanno mostrato pur tra mille difficoltà, di rispettare la loro città e soprattutto di amare la bellezza del centro storico”.