Rete dei Diritti Bisceglie organizza corteo per la pace nella Striscia di Gaza

La Rete dei Diritti – Bisceglie ha convocato per domenica 19 novembre una manifestazione pubblica per esprimere il proprio dissenso rispetto alla guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti, la condanna del massacro che si compie nella Striscia di Gaza in danno della popolazione civile inerme e ridotta alla fame e per chiedere un immediato “cessate il fuoco”, nella convinzione che i bombardamenti in atto non possano rappresentare l’unica e adeguata risposta alla violenza criminale e sanguinaria di gruppi terroristici.

Il corteo partirà alle ore 19:30 da Piazza Armando Diaz e giungerà al Palazzuolo, dove sarà consegnato al Sindaco Angelantonio Angarano un documento per chiedergli di sottoporre la drammatica questione in Consiglio Comunale, ai Sindaci limitrofi e all’Anci, per approvare uno specifico Ordine del Giorno con cui, anche gli amministratori locali, chiedano il Cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi senza condizioni.