Regione Puglia, selezione per 4 figure nel settore Turismo e Valorizzazione del Territorio

La Sezione Tutela e Valorizzazione dei patrimoni culturali della Regione Puglia ha indetto l’Avviso di selezione pubblica, mediante comparazione di titoli, esperienze professionali e prova orale, per il conferimento di n. 4 incarichi di lavoro autonomo per la costituzione del nucleo per il supporto operativo all’attuazione in Puglia della Misura PNRR – M1C3 Turismo e Cultura – Misura 2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.2: Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale.

Nello specifico si ricercano:

N. 2 Figure esperte per la digitalizzazione schede, analisi e informatizzazione

dati per il monitoraggio e la diffusione dei risultati – durata 36 mesi – importo

complessivo lordo € 300.000,00;

dati per il monitoraggio e la diffusione dei risultati – durata 36 mesi – importo complessivo lordo € 300.000,00; N. 1 Figura operativa per la digitalizzazione schede, analisi e informatizzazione

dati – durata 36 mesi – importo complessivo lordo € 120.000,00;

dati – durata 36 mesi – importo complessivo lordo € 120.000,00; N. 1 Esperto tecnico per le verifiche DNSH – durata 36 mesi – importo

complessivo lordo € 120.000,00.

L’istanza di candidatura deve essere presentata esclusivamente con le modalità indicate nell’Avviso dalle ore 00:01 del 05/02/2024 alle ore 23:59 del 20/02/2024.

Tutte le informazioni necessarie e la modulistica per presentare la candidatura sono presenti su questo sito.