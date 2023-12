Proseguono interventi di potatura degli alberi a Bisceglie / INFO e DETTAGLI

Prosegue il programma di potature degli alberi a Bisceglie. A partire dal 12 e fino al 22 dicembre, le strade interessate da questi interventi saranno: via Piave, via Asiago, via Seminario, via Bartolo Colangelo, via Giovanni Bovio, via Prof. Mauro Terlizzi, via Giorgio Amendola.

Da inizio 2024 si proseguirà con altre zone della Città. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, nelle aree progressivamente interessate dagli interventi di manutenzione saranno adottate limitazioni temporanee alla sosta veicolare che saranno preventivamente comunicate mediante apposizione di segnaletica stradale man mano che le operazioni di potatura avanzeranno nelle strade succitate.