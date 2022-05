Proroga autorizzazioni concessioni suolo pubblico, Carriera: “No ulteriori passaggi burocratici”

Lo scorso 19 maggio la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge di conversione del D.L. n. 21/2022, c.d. “decreto ucraina Bis”, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il provvedimento ha prorogato fino al 30 settembre 2022 le autorizzazioni per l’utilizzo di suolo pubblico concesse ai sensi dell’art. 9 ter commi 4 e 5 del D.L.137/2020 (c.d. Decreto Ristori). Tale proroga è subordinata all’avvenuto pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Le concessioni in essere verranno prorogate, precisa Leo Carriera – Presidente Confcommercio Bisceglie – senza ulteriori passaggi burocratici, basterà semplicemente pagare il canone.

Prorogate fino al 30 settembre 2022 le procedure semplificate (di cui ai commi 4 e 5 del D.L. “Ristori”) per le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse finalizzate all’installazione di dehors e simili da parte dei Pubblici Esercizi.