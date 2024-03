Pro Loco Bisceglie: Sinigaglia nuovo presidente, tutte le deleghe assegnate

E’ ufficialmente terminata l’era De Feudis che ha presieduto la Pro Loco Unpli Bisceglie ininterrottamente per 22 anni.

Domenica 10 marzo si è tenuta l’assemblea dei soci convocata per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Sono stati nove i soci a presentare la propria candidatura. Sono risultati eletti: Loredana Acquaviva, Francesco Brescia, Ivan Di Clemente, Margherita Gramegna, Alessandro Povia, Rosalia Sette e Pierpaolo Sinigaglia.



Nella prima riunione del nuovo Direttivo i consiglieri hanno nominato Pierpaolo Sinigaglia presidente dell’associazione, il quale, dopo aver accettato l’incarico, ha nominato suo vice Francesco Brescia e conferito deleghe operative nei seguenti termini:

– Francesco Brescia, rapporti con le Istituzioni, le Associazioni e la Stampa;

– Ivan DI Clemente, segretario-tesoriere;

– Alessandro Povia, politiche giovanili;

– Margherita Gramegna, rapporti con le scuole;

– Loredana Acquaviva, politiche culturali e organizzazione eventi;

– Rosalia Sette, marketing e politiche turistiche, rapporti con le strutture ricettive.



Il Consiglio Direttivo resterà in carica fino al 2028.



Nella sua relazione finale il presidente uscente, Vincenzo De Feudis, nominato per acclamazione dall’assemblea dei soci Presidente Onorario, ha tenuto a ringraziare, con non poca commozione, tutte e tutti coloro che, nel corso degli anni dei suoi mandati, hanno collaborato con dedizione, spirito di servizio, passione per l’associazione e per la città portando la Pro Loco a diventare tra le più riconosciute sotto il

profilo organizzativo e rappresentativo a livello regionale e nazionale. Tra i successi più importanti dei 22 anni di presidenza De Feudis vi sono il conseguimento del Premio Cavour a Sogliano Cavour come miglior Pro Loco di Puglia nel 2015, aver portato a Bisceglie il congresso nazionale delle Pro Loco Unpli e la sede della Delegazione territoriale a Bisceglie, aver ospitato nel 2012 il cantautore Roberto Vecchioni a

“Notte di Poesia al Dolmen”, avere un membro del consiglio direttivo quale addetto stampa regionale e referente Unpli nazionale per la comunicazione.



«Ringrazio tutti i Soci che hanno voluto dare fiducia a questo nuovo Direttivo nonché i consiglieri che hanno voluto affidarmi la Presidenza di questa prestigiosa associazione avente valenza nazionale – le prime parole del neo eletto Presidente Pierpaolo Sinigaglia –. Il nostro percorso sarà seguire, nel solco tracciato dal Presidente onorario Vincenzo De Feudis, che ringrazio a nome di tutti per la sua dedizione e infaticabile attività rendendo prestigiosa la Pro Loco. La nostra missione sarà diventare punto di riferimento per le attività culturali, turistiche e informative per la città con l’obiettivo di mettere in campo tutte le sinergie collaborative e di supporto con l’amministrazione comunale in primis per creare un polo nodale di connessione con tutte le associazioni del territorio che ritengo essere humus ed energia vitale di questa nostra splendida e operosa città. Buon lavoro a tutti noi», ha concluso Sinigaglia.