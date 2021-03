Presidio Libera, lettura nomi vittime innocenti delle mafie in piazza Regina Margherita

Il giorno 21 marzo alle ore 18.00 in piazza Regina Margherita di Savoia il presidio di Libera di Bisceglie “Sergio Cosmai”, con la collaborazione di Carlo Bruni e Sistema Garibaldi, terrà la lettura dei nomi in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie. Quest’anno l’appuntamento sarà un po’ insolito poiché la situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo non ci consente di stringerci insieme nella stessa piazza. Trasmetteremo, quindi, mediante un audio registrato, la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie.

Primo giorno di primavera, il 21 marzo è per Libera una giornata di riflessione, approfondimento e di incontro, di relazioni vive e di testimonianze attorno ai familiari delle vittime innocenti delle mafie. Noi tutti possiamo contribuire a ricucire la loro grande lacerazione, costruendo insieme una memoria comune a partire dalle loro storie.

A ricordare e riveder le stelle è il titolo di questa XXVI Giornata della memoria e dell’impegno. Ricordare (dal latino: re– ‘nuovamente’ e cor ‘cuore’) perché vogliamo richiamare nel cuore coloro che hanno perso la vita per mano mafiosa. Il passaggio dal ricordo alla memoria ci dà la possibilità di interrogare insieme il passato, per esprimere la cura e la responsabilità di cui è intriso il nostro impegno nell’oggi e nel domani.

‘Riveder le stelle’ citando l’ultimo verso dell’Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri (a settecento anni dalla sua morte) perché il desiderio di ‘riveder le stelle’ e di uscire dall’inferno della pandemia, dopo un anno di isolamento e distanziamento, è un desiderio forte tra tutti noi. E il desiderio più forte sarebbe quello di ritornare a riempire le nostre piazze, di ritornare tutti tra i banchi di scuola e di riaccendere i nostri teatri e luoghi di cultura che in quest’ultimo anno sono stati penalizzati e posti ai margini.

Per questa giornata della memoria abbiamo scelto piazza Margherita di Savoia perché luogo di socialità ma anche di cultura. In tale piazza la presenza del Teatro Comunale, da troppo tempo inagibile per ristrutturazione, ci obbliga a fare luce e a ricordare che la cultura è capace di svegliare le coscienze, di seminare responsabilità e generare partecipazione. Rivendicare la possibilità di una città a misura d’uomo è per noi un dovere civile e vorremmo lo fosse per tutti i cittadini di questa città.