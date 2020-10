Presentazione domanda per presidente di seggio elettorale / QUANDO e DOVE COMPILARLA

Per tutto il mese di ottobre gli elettori che desiderino essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di Seggio possono presentare domanda recandosi all’Ufficio Elettorale del Comune di Bisceglie in via prof. Mauro Terlizzi n. 20 e ritirando l’apposito modulo.

Il richiedente deve precisare cognome, nome, indirizzo, luogo e data

di nascita, professione, titolo di studio non inferiore al diploma di

istruzione secondaria di secondo grado.

Sono esclusi dalla funzione di Presidente coloro che hanno superato il settantesimo anno di età, i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti a Forze Armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti, i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali e i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Informazioni al numero 0803950402.