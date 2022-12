Premio Innovazione Adi Design Index 2022 ad un ingegnere biscegliese / DETTAGLI

OmniAGV, l’innovativo veicolo intelligente per la logistica industriale realizzato da Code Architects Automation, azienda entrata di recente a far parte del mondo Tesar, ha ricevuto il Premio per Innovazione Adi Design Index 2022. A ritirare il premio l’ingegnere biscegliese Ilario De Vincenzo, progettista meccanico e designer del veicolo, e Stefano Festa, Amministratore Delegato della Code Architects Automation Srl. Il premio viene assegnato annualmente a progettisti, il cui progetto o servizio si sia particolarmente distinto per l’innovazione delle soluzioni, dei materiali, dei processi e la ricerca applicata.

Grazie all’originalità e l’innovatività delle proprie soluzioni progettuali, OmniAGV era già stato scelto tra i prodotti Adi Design Index 2022, ovvero la raccolta del miglior Design italiano, selezionata dall’Osservatorio Permanente del design Adi, e ha preso parte a una mostra itinerante, tenutasi dal 14 al 27 novembre 2022 presso l’Adi Design Museum di Milano e a Roma dal 13 al 18 dicembre 2022, presso l’Istituto Treccani.

Cofinanziato dal bando Innonetwork della Regione Puglia, il progetto OmniAGV 4.0 è nato in risposta all’esigenza dello stabilimento Bosch – Tecnologie Diesel di Bari di ottimizzare i propri processi logistici con una soluzione logistica intelligente e flessibile, realizzando consegne on demand di carrelli gravemente caricati e dalle ridotte dimensioni.

Le stringenti specifiche progettuali hanno richiesto uno sforzo inventivo rilevante, che si è tradotto nel concepimento di soluzioni tecniche profondamente originali, a partire dallo skate frame, un innovativo telaio su cui è stato realizzato un innovativo sistema di sollevamento, in grado di prelevare il carrello e stabilizzarlo durante il trasporto. Il vero valore aggiunto di OmniAGV sta però nella possibilità di muoversi agevolmente negli ambienti, grazie ad Aptius wheel, una nuova ruota omnidirezionale brevettata – evoluzione della ruota Mecanum – ma dalla capacità portante e dalle prestazioni cinematiche, come regolarità del moto e precisione di posizionamento, considerevolmente migliorate.

OmniAGV riesce a superare anche l’ostacolo principale per ogni veicolo a guida automatizzata: la scarsa autonomia. A completare il quadro delle soluzioni concepite vi è infatti anche OmniAGV Station, una stazione di ricarica e sostituzione automatica delle batterie del veicolo, che in soli 90 secondi permette il cambio della batteria esausta, in modo da non avere mai il veicolo in stato di fermo.

Tesar, che dal 2021 è entrata a far parte del gruppo Dylog, ha visto in Code Architects Automation e in OmniAGV un tassello importante da aggiungere al mosaico che compone la sua offerta, soprattutto perché i veicoli automatizzati possono essere agevolmente integrati ai sistemi informatici presenti in fabbrica, tra cui anche i software MES. Per questo motivo Tesar ha intenzione di sostenere fortemente il progetto, di recente segnalato dall’Adi alla fondazione Cotec per il conferimento del Premio nazionale per l’Innovazione (Premio dei Premi), e che inoltre concorrerà per il Compasso d’oro 2024, il più antico e autorevole premio mondiale di design, insieme ai selezionati Adi Design Index della prossima edizione.