“Pedali, mare e anguria”, associazione Biciliae organizza pedalata verso la Torretta

L’associazione Biciliae Fiab organizza per domenica 30 luglio l’appuntamento “Alla Torretta in bicicletta. Pedali, mare e anguria”, con ritrovo alle ore 17.45 in Piazza Margherita.

«Una famosa canzone recita “Cerco l’estate tutto l’anno e all’improvviso eccola qua!” e la prima cosa che viene in mente pensando all’estate è il mare!

Be’, Biciliae Fiab stavolta vi porta a mare nel vero senso della parola! Se hai voglia di sfuggire al caldo e di divertirti insieme a noi, questa è la biciclettata per te!», scrivono gli organizzatori.

La passeggiata in bicicletta partirà alle ore 18.00. Si pedalerò lungo la litoranea di ponente, con una presso la Torretta per raccontarne la storia e le curiosità. Poi tuffo in mare all’ombra della torre della Lama. “Anguriata”a cura del fruttivendolo Vito U Chiazzéire. Percorso di bassa difficoltà adatto a tutti. Rientro previsto alle ore 21.00 circa.

È necessario munirsi di biciclette in buone condizioni, con cambio e freni efficienti, luce anteriore bianca e luce posteriore rossa. Si consiglia di portare con sé acqua, berretto, costume da bagno, telo mare e protezione solare. Si consiglia l’uso del casco.

L’evento è organizzato da Biciliæ FIAB in collaborazione con il fruttivendolo Vito U Chiazzéire. La partecipazione all’evento è aperta a tutti ed è gratuita per i soci Biciliae, assicurazione obbligatoria per i non soci (3€). Si raccomanda puntualità per permettere le operazioni di iscrizione. Possibilità di tesserarsi alla partenza. Per informazioni: 3282092538.